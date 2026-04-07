Ramsey si ritira dal calcio giocato a 35 anni: l'annuncio sui social e il messaggio della Juve

Aaron Ramsey ha deciso di lasciare il calcio giocato. L'ex centrocampista di Arsenal e Juventus abbandona il campo all'età di 35 anni. Dopo quasi 20 anni nel calcio europeo e un'esperienza da allenatore-giocatore al Cardiff City, squadra dove è cresciuto, il gallese nel 2025 aveva deciso di cambiare vita e trasferirsi in Messico per giocare con il Pumas . Esperienza che però dura appena sei partite, arriva a luglio e rescinde il contratto a ottobre dopo una brutta esperienza con la sua cagnolina scomparsa in Messico. A distanza di circa sei mesi dalla rescissione del contratto, la leggenda del calcio gallese ha deciso di ritirarsi.

Aaron Ramsey si ritira: l'annuncio sui social

Ramsey ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato con un post sul suo profilo Instagram in collaborazione con la federazione gallese: "Non è stata una decisione facile. Dopo molte riflessioni, ho deciso di ritirarmi dal calcio. Innanzitutto, voglio iniziare con il Galles. È stato un privilegio indossare la maglia gallese e vivere tanti momenti incredibili". Inevitabilmente il primo pensiero va al Galles, di cui ha scritto la storia trascinandolo fino alla semifinale a Euro 2016 e alla qualificazione al Mondiale del 2022, la prima dal 1958. "Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l'incredibile contributo di tutti gli allenatori con cui ho giocato e di tutto lo staff che mi ha aiutato in tanti modi. Al Muro Rosso. Ci siete stati nei momenti belli e in quelli brutti! Ci siete stati nei momenti di gioia e in quelli di difficoltà, e siete stati una parte essenziale e indispensabile del nostro successo. Non posso ringraziarvi abbastanza. Abbiamo affrontato tutto insieme ed è stato un onore rappresentarvi. Diolch".

Ramsey ringrazia e si ritira: il messaggio emozionante

Il messaggio scritto da Ramsey prosegue ringraziando tutte le altre componenti della sua carriera da calciatore: "In secondo luogo, grazie a tutti i club per cui ho avuto la fortuna di giocare. Grazie a tutti gli allenatori e allo staff che mi hanno aiutato a realizzare il mio sogno e a giocare ai massimi livelli. E un enorme grazie a mia moglie, ai miei figli e a tutta la mia famiglia. Senza di voi al mio fianco, niente di tutto questo sarebbe stato possibile". Nei commenti dello stesso post sono arrivati i messaggi di tanti dei suoi ex club e compagni: da Walcott al Nottingham Forest, fino al Nizza e soprattutto all'Arsenal, dove ha passato 10 anni. "Buon ritiro Rambo", scrivono i Gunners.

La Juve saluta Ramsey: i numeri a Torino e quel gol decisivo per lo scudetto

Non poteva mancare anche il messaggio della Juventus: "Ti auguriamo tutto il meglio, grazie per i bei ricordi", scrivono i bianconeri nei commenti del post del ritiro del calciatore. Difficilmente il gallese sarà ricordato per le sue gesta con la maglia dei bianconeri. Era arrivato in un a Juvents a fine ciclo, con Sarri appena arrivato in panchina. Per molti rimarrà uno dei più grandi flop della storia recente della Juve, ma un posto nel cuore dei tifosi se lo è ritagliato per quella partita allo Stadium nello scontro contro l'Inter in pieno periodo Covid: spalti deserti, il gallese segna la rete del vantaggio e poi serve l'assist per Dybala indirizzando lo scudetto per la nona volta verso la sponda bianconera di Torino. Dopo una prima buona stagione, inizia il tracollo fisico, tanti infortuni che gli impediscono di incidere. Chiude la sua carriera alla Juve con cinque gol in 49 presenze.