Ah la magia del dribbling...

Con la deferenza religiosa che dobbiamo alle «tavole» di Coverciano e al Supercorso che Italo Allodi s’inventò per liberare gli aspiranti allenatori dalle caverne del vecchio testamento. Nel rispetto oggettivo della licenziosa tirannia che le cattedre e i pulpiti esercitano sui banchi di scuola, dagli asili di Fusignano alle medie di Cusano (Milanino). Fermo restando che le pre-ventive sempre saranno lodate e l’