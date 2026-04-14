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martedì 14 aprile 2026
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Ah la magia del dribbling...

Le fughe e toccate. I problemi affrontati di petto e non elusi di schiena: elogio al dribbling
Roberto Beccantini
1 min
TagsoliseBayern Monacocalcio

Con la deferenza religiosa che dobbiamo alle «tavole» di Coverciano e al Supercorso che Italo Allodi s’inventò per liberare gli aspiranti allenatori dalle caverne del vecchio testamento. Nel rispetto oggettivo della licenziosa tirannia che le cattedre e i pulpiti esercitano sui banchi di scuola, dagli asili di Fusignano alle medie di Cusano (Milanino). Fermo restando che le pre-ventive sempre saranno lodate e l’

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