Divisione Calcio Paralimpico, tutto pronto a Tirrenia: otto squadre si sfidano per lo scudetto

ROMA - Tirrenia, Coverciano e Roma: un tris di eventi è in calendario in questa primavera per la Divisione Calcio Paralimpico della Figc , con la stagione 2025/26 della competizione 'Il Calcio è di Tutti' che vivrà il suo culmine con le finali delle varie categorie. E il primo di questi appuntamenti è in programma già nel fine settimana.

Divisione Calcio Paralimpico, a Tirrenia si assegna lo scudetto

Sabato (18 aprile) nel Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia è infatti in programma il torneo a otto squadre che assegnerà il titolo nazionale di Primo Livello. Queste le finaliste: Juventus One/Nessuno Escluso, Cremonese/Pepo Team, Torino FD, Insuperabili, Bari/Intesa Sport Club, Napoli/Consorzio Terzo Settore, Lazio White/Zucchero Filato, Ecos Nuovamente in Gioco. Gli otto club si sono qualificati attraverso due tornei interregionali: i primi quattro per la zona Nord e gli altri quattro per la zona Centro-Sud. Il format della finale è semplice: le squadre sono state inserite in un tabellone 'tennistico' (con criteri legati ai risultati ottenuti nella fase regolare o nei playoff) che prevede in tutto otto partite a eliminazione diretta: quarti di finale, semifinali e finali (1° e 2° posto, 3° e 4° posto). All'evento Tirrenia, oltre alle otto finaliste del Primo Livello, saranno presenti altre tre squadre, invitate perché nell'arco della stagione si sono distinte per il fair play dimostrato in campo nel corso dei rispettivi tornei regionali: si tratta del Genoa CFC (Liguria), dell'Accanto Carpi/Don Ivo Silingardi (Emilia-Romagna) e del Pisa SC/Freccia Azzurra (Toscana).

Il calendario della fase finale: otto squadre in campo

Questo il calendario dei quarti di finale (ore 9): 1) Juventus One/Nessuno Escluso-Lazio White/Zucchero Filato; 2) Napoli/Consorzio Terzo Settore-Torino FD; 3) Cremonese/Pepo Team-Ecos Nuovamente in Gioco; 4) Bari/Intesa Sport Club-Insuperabili. Le vincenti delle partite numerate 1 e 2 e delle partite numerate 3 e 4 si affronteranno tra loro nelle semifinali, che inizieranno a partire dalle ore 10 circa. La finale per 3° e 4 ° posto è fissata per le 11, quella per 1° e 2° posto alle 11,30. Le perdenti delle partite a eliminazione diretta daranno vita a un minitorneo 'parallelo' non competitivo, denominato 'I Love DCP'. Dopo la meritata pausa pranzo, tutti alle premiazioni per chiudere la giornata in un clima di allegria.

Gli appuntamenti di maggio a Coverciano e di giugno a Roma

Sabato 16 e domenica 17 maggio invece nel Centro Tecnico Federale di Coverciano - la casa delle Nazionali azzurre - ci saranno le finali del Secondo e del Terzo Livello. Infine, nel Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' di Roma, domenica 7 giugno avrà luogo un'autentica festa all'insegna del Fair Play, con delle squadre selezionate tra quelle non presenti ai due eventi precedenti. Tre appuntamenti in cui non mancheranno belle sorprese, ospiti prestigiosi e, senza alcun dubbio, il contagioso entusiasmo delle calciatrici e dei calciatori presenti e delle loro famiglie, degli accompagnatori o dei semplici spettatori.