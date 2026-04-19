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domenica 19 aprile 2026
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Il giornalista portoghese risponde e Mourinho scoppia a ridere: la conferenza del Benfica diventa uno show

Il tecnico divertito per la pronta battuta di un cronista: il siparietto fa il giro dei social
Daniele Liberati
2 min

Risate a ruoli invertiti. Alla solita domanda sul futuro da parte di un giornalista portoghese ("Puoi garantire che sarai ancora al Benfica la prossima stagione?"), nell'ultima conferenza stampa Mourinho ha risposto con la sua classica maestria da comunicatore navigato ("Non posso dire che resto per 10 anni. Non dipende da me, un allenatore o un giocatore fanno parte di una struttura del club. Tu puoi garantire che lavorerai ancora per il tuo canale tv l'anno prossimo?"). Non si aspettava, però, l'allenatore portoghese, la pronta battuta del cronista ("Posso. Nessuno mi vuole. E' facile rispondere a questa domanda") che ha scatenato una sincera e prolungata risata di Mourinho.

Il futuro di Mourinho e i piani del Benfica

Sulla carta non ci sono dubbi: anche nel 2026/2027 il tecnico del Benfica sarà lo Special One. Secondo il sito del quotidiano portoghese "A Bola", però, c'è da fare attenzione a una situazione che potrebbe cambiare le cose. L'allenatore portoghese ha già detto che intende restare, che firmerebbe un contratto a vita con le "Aquile", mentre il presidente, Manuel Rui Costa, si limita a osservare che il problema non esiste visto che Mourinho ha ancora un anno di contratto. Dunque nessuna fretta e nessuna voglia di parlare di rinnovo, quello che invece Mou vorrebbe, magari con condizioni diverse rispetto all'attuale contratto. Il Benfica è attualmente terzo con 69 punti in 29 partite, a -2 dallo Sporting (71 in 28) e a -7 (76 in 29) dalla capolista, il Porto di Francesco Farioli. Il rischio, dunque, è di fallire la qualificazione in Champions (con il secondo posto si va ai playoff). Rui Costa prende tempo, Mourinho è sotto contratto anche per la prossima stagione, ma secondo "A Bola" non ci sono certezze sul futuro dello 'Special One' che, senza rinnovo, potrebbe anche valutare nuovi scenari.

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