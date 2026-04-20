Salernitana, salta cessione ad Antarees
Scaduto il termine del preliminare di vendita sottoscritto dalla Salerno Coast Investment srl di Iervolino e l’Antarees srl di Cristiano Rufini. Niente passaggio ormai certo
Scade oggi il termine del preliminare di vendita sottoscritto dalla Salerno Coast Investment srl di Iervolino e l’Antarees srl di Cristiano Rufini. Ormai, però, a meno di clamorosi colpi di scena, la trattativa è saltata. Dunque, il termine di domani resta solo una formalità in quanto dal notaio Occorsio di Roma non ci sarà alcun incontro, peraltro già saltato due volte. La Salerno Coast Investment ha fatto anche sapere che <<in riferimento all'eventuale risoluzione del contratto sottoscritto con Antarees Srl avente ad oggetto la cessione, è inesatto riferire che uno dei motivi dello stop sarebbe la mancata disponibilità di alcuni membri dell’attuale CdA ad accettare una fase di coabitazione tra vecchia e nuova gestione. Tale circostanza è priva di fondamento, poiché il citato “periodo di coabitazione” tra amministratori non costituisce in alcun modo oggetto di pattuizione contrattuale>>. Martedì potrebbe esserci una nota ufficiale della società di Iervolino.
SEMPRE IN VENDITA. L’imprenditore di Palma Campania non ha cambiato idea nonostante gli appelli di varie componenti della tifoseria e di tanta gente comune. Una volta scaduto il termine di domani saranno vagliate altre proposte, che già sarebbero all’orizzonte. Come quelle di due Fondi americani, interessati alla Salernitana. Fin qui i contatti portati avanti da Maurizio Milan, attuale presidente della Salernitana e legatissimo a Iervolino, sono stati tre: quello con la Ecosistem di Rocco Aversa, con l’Antarees di Rufini e con Giovanni Lombardi. Ma nessuno si è poi concretizzato.
SEMPRE IN VENDITA. L’imprenditore di Palma Campania non ha cambiato idea nonostante gli appelli di varie componenti della tifoseria e di tanta gente comune. Una volta scaduto il termine di domani saranno vagliate altre proposte, che già sarebbero all’orizzonte. Come quelle di due Fondi americani, interessati alla Salernitana. Fin qui i contatti portati avanti da Maurizio Milan, attuale presidente della Salernitana e legatissimo a Iervolino, sono stati tre: quello con la Ecosistem di Rocco Aversa, con l’Antarees di Rufini e con Giovanni Lombardi. Ma nessuno si è poi concretizzato.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio