Abodi verso Euro 2032: "Cantieri negli stadi da Milano a Roma? Entro fine anno ne partiranno 5 o 6"

ROMA - Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, è stato ascoltato oggi nell'audizione alla 7ª Commissione del Senato in ordine allo stato della riforma del calcio italiano; "I tre miliardi e mezzo di investimenti mobilitabili per gli stadi in cantiere, inteso come iter amministrativo, in parte destinati a Euro 2032, partendo da Milano e Roma, sono esclusivamente finanziamenti privati, che rispettiamo profondamente e cerchiamo di agevolare - spiega il membro del governo Meloni - la prospettiva è che 5 o 6 cantieri potrebbero partire alla fine dell'anno o entro l'inizio del prossimo. Mi auguro che il sistema collabori fattivamente e sia coerente con le azioni perché abbiamo bisogno di nuovi stadi e di ammodernare quello che già c'è. Il commissario in questo sarà decisivo".