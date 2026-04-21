Malagò e l'incontro con Marani per le future elezioni della Figc: dalla "riforma Zola" alla lista dei candidati. Cosa si sono detti
Prosegue il percorso di consultazioni in vista delle elezioni per la presidenza della FIGC, in programma il prossimo 22 giugno. Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, è stato protagonista di una giornata di incontri a Roma con alcuni dei possibili candidati. Dopo il confronto della mattinata con Giancarlo Abete, Marani ha visto anche Giovanni Malagò, indicato dalla Serie A come candidato alla presidenza federale.
Incontro tra Malagò e Mariani
Il colloquio con l’ex numero uno del CONI si è svolto al Palazzo H ed è durato circa un’ora. All’uscita, Malagò ha commentato brevemente definendolo "una bella chiacchierata". Nei prossimi giorni, Malagò proseguirà il giro di confronti con le varie componenti del sistema calcio: è già in programma un nuovo incontro con Assocalciatori e Assoallenatori, dopo i primi contatti avvenuti la scorsa settimana.
La nota ufficiale della Lega Pro
In una nota ufficiale, la Lega Pro ha sottolineato come i colloqui tra Marani e i due possibili candidati si siano svolti in un clima "cordiale e costruttivo - sottolinea in una nota la Lega Pro -, consentendo un confronto aperto e approfondito sui principali temi che riguardano il futuro del calcio italiano". Marani ha inoltre ribadito le priorità della Serie C, evidenziando in particolare il tema della sostenibilità e dello sviluppo del sistema. Tra i punti centrali affrontati anche la cosiddetta "riforma Zola", considerata strategica per il rilancio del movimento e la valorizzazione dei giovani. "I dialoghi odierni - conclude la nota - hanno evidenziato come la Lega Pro sia parte attiva in un percorso di confronto istituzionale volto a contribuire in modo costruttivo al rinnovamento e alla crescita del sistema calcistico nazionale".