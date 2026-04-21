Malagò e l'incontro con Marani per le future elezioni della Figc: dalla "riforma Zola" alla lista dei candidati. Cosa si sono detti

Incontro tra Malagò e Mariani

Il colloquio con l’ex numero uno del CONI si è svolto al Palazzo H ed è durato circa un’ora. All’uscita, Malagò ha commentato brevemente definendolo "una bella chiacchierata". Nei prossimi giorni, Malagò proseguirà il giro di confronti con le varie componenti del sistema calcio: è già in programma un nuovo incontro con Assocalciatori e Assoallenatori, dopo i primi contatti avvenuti la scorsa settimana.

La nota ufficiale della Lega Pro

In una nota ufficiale, la Lega Pro ha sottolineato come i colloqui tra Marani e i due possibili candidati si siano svolti in un clima "cordiale e costruttivo - sottolinea in una nota la Lega Pro -, consentendo un confronto aperto e approfondito sui principali temi che riguardano il futuro del calcio italiano". Marani ha inoltre ribadito le priorità della Serie C, evidenziando in particolare il tema della sostenibilità e dello sviluppo del sistema. Tra i punti centrali affrontati anche la cosiddetta "riforma Zola", considerata strategica per il rilancio del movimento e la valorizzazione dei giovani. "I dialoghi odierni - conclude la nota - hanno evidenziato come la Lega Pro sia parte attiva in un percorso di confronto istituzionale volto a contribuire in modo costruttivo al rinnovamento e alla crescita del sistema calcistico nazionale".