Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Scandalo escort-calciatori Milano, fatta la copia dei cellulari sequestrati

Scandalo escort-calciatori Milano, fatta la copia dei cellulari sequestrati

È stata completata la copia forense che lunedì scorso ha portato agli arresti domiciliari quattro persone tra cui Emanuele Buttini e Deborah Ronchi
2 min
TagsEscort
MILANO - È stata completata la copia forense dei cellulari sequestrati nell’indagine della Procura di Milano che lunedì scorso ha portato agli arresti domiciliari quattro persone tra cui Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, compagni nella vita e nel lavoro e che attraverso una agenzia che organizzava eventi, la Ma.De, avrebbero gestito anche un giro di escort per le serate milanesi di sportivi, in particolare di calciatori professionisti. Da quanto si è saputo l’esame del contenuto degli apparecchi si terrà con la forma dell’accertamento irripetibile dando così a tutti gli indagati - una decina in tutto - la possibilità di partecipare con un proprio consulente. E mentre i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza stanno dando la ‘caccia’ ai soldi, circa un milione e 200 mila euro, che si ritiene siano all’estero - sui conti in Lituania non è stato trovato nulla -, si sta procedendo a convocare le ragazze finite nel giro di prostituzione, tutte tra i 18 e i 20 anni. Tra loro anche studentesse, mantenute dai genitori, che avrebbero accettato il lavoro di ragazza immagine per guadagnare qualche soldo in più, arrotondando l’assegno mensile, per comprare una borsa di marca o un vestito. Le giovani, parecchie anche straniere, hanno confermato quanto una di loro ha denunciato: venivano reclutate per partecipare alle serate nei locali di lusso come accompagnatrici e che, quando veniva proposto da chi organizzava gli eventi un lavoro ‘extra’ loro accettavano. Del guadagno delle prestazioni le giovanissime si sarebbero accontentate di poco, in quanto la coppia Buttini-Ronchi tratteneva molto più del 50% dei soldi pagati dal calciatore o dallo sportivo di turno.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Inchiesta escort, svelati alcuni nomi dei calciatoriEscort a Milano: "Incontri anche nel lockdown"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS