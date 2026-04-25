In attesa della decisione del Comitato Nazionale dell'AIA, il designatore della CAN A e B, Gianluca Rocchi, ha deciso di autosospendersi, dopo aver ricevuto un avviso a comparire dalla Procura di Milano. Frode sportiva in concorso è l'accusa nei suoi confronti: avrebbe condizionato alcune scelte arbitrali esercitando pressioni sulla Var. In alcune partite, sempre secondo l'accusa, avrebbe anche scelto arbitri graditi all'Inter. "Sono sicuro di aver agito sempre correttamente e ho piena fiducia nella magistratura", si limita a dire l'ex arbitro che giovedì 30 aprile dovrà comparire davanti ai magistrati.