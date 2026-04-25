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Trofeo Caroli Hotels Under 11, il Torino si aggiudica l'undicesima edizione

Trofeo Caroli Hotels Under 11, il Torino si aggiudica l'undicesima edizione

I granata hanno prevalso nel triangolare di finale Gold disputatosi allo stadio "Antonio Bianco" di Gallipoli, in una giornata quasi estiva, battendo il Lecce (2-0) e l'Acr Football Club Roma (1-0)
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Il Torino si aggiudica l'undicesima edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 11. I granata hanno prevalso nel triangolare di finale Gold disputatosi allo stadio "Antonio Bianco" di Gallipoli, in una giornata quasi estiva, battendo il Lecce (2-0) e l'Acr Football Club Roma (1-0). La sorprendente academy capitolina è giunta seconda, terzi i giallorossi. Nel triangolare finale di consolazione Silver, invece, vince la Romulea, seconda Di Cagno Abbrescia, terzo Squinzano.Questo l'elenco dei premi: Premi Stelle del torneo (x 8): Cristiano Zaccaria (Polisportiva San Martino), Valerio Giusti (Acr Football Club), Cristiano Fulco (Lecce), Jaco Lloyd (Bristol Rovers), Riccardo Massaro (Torino), Abdul Hakim Agrigna (Como), Lorenzo Perrot (Romulea), Gleison Kukeli (Juventus); Premio Simpatia: Polisportiva San Martino; Premio Fair-Play: Football Club Taviano; Premio Miglior Educatore di base: Andrea Actis (Torino). L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca presieduta da Mario Caputo e dal noto gruppo alberghiero capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo e chiude la stagione agonistica 2025-2026. Soddisfatti della riuscita della manifestazione i componenti della segreteria organizzativa Mario Caputo e Daniele Pisacane. Trentasei le formazioni partecipanti che hanno giocato sui campi comunali di Gallipoli, Alezio, Andrano, Aradeo, Melissano e nelle strutture private Heffort Sport Village di Parabita e Champions Park di Nardò.

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