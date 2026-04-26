La risposta che serviva

Atterraggio morbido, con tanto di applausi dei passeggeri, dopo le terribili turbolenze in alta quota. Alla Roma serviva una partita così, con una vittoria così. Serviva alla squadra, a Gasperini, ma soprattutto a quei tifosi che avevano espresso l’unica linea logica e di buonsenso da seguire: la Roma è una cosa seria. (E chi pensa che siano i tifosi a fare sempre casino ha preso una bella lezione). La squadra ha seguito alla letter