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domenica 26 aprile 2026
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La risposta che serviva

Il commento sulla vittoria della Roma a Bologna dopo due settimane di polemiche
Alberto Polverosi
1 min
TagsRomaBolognaGasperini

Atterraggio morbido, con tanto di applausi dei passeggeri, dopo le terribili turbolenze in alta quota. Alla Roma serviva una partita così, con una vittoria così. Serviva alla squadra, a Gasperini, ma soprattutto a quei tifosi che avevano espresso l’unica linea logica e di buonsenso da seguire: la Roma è una cosa seria. (E chi pensa che siano i tifosi a fare sempre casino ha preso una bella lezione). La squadra ha seguito alla letter

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