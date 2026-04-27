Giuseppe Conte sul sistema calcio: "Va rifondato. Commissariamento Figc? La politica deve rimanere fuori"

"Mi sembra che questo governo abbia da un pò di tempo messo gli occhi sulla Figc e parli di commissariamento". Il leader del M5s Giuseppe Conte commenta quanto sta accadendo nel mondo del calcio. E' convinto che "vada riformato", ma invita la politica a "restarne fuori".

Conte su Malagò e le riforme

L'ex premier glissa sulla possibile nomina di Malagò alla presidenza della Figc: "Se ne parlassi significherebbe che la politica vuole indirizzare le scelte o intromettersi" invece "la politica ne rimanga fuori" e "il mondo dello sport promuova una riforma organica e seria, senza pensare a intromissioni o altro".

Conte bacchetta la poltica

Secondo Conte "il mondo del calcio va riformato, ma non vorrei che la soluzione sia sempre la stessa. Che questo governo ne approfitta per mettere qualche amichetto anche in questo comparto e per cercare di occupare anche questo sistema che fa gola per introiti e potere che esprime". L'ex premier ribadisce che "lo sport faccia lo sport in piena autonomia, promuovendo una sua riforma in modo organico e la politica ne stia fuori".