Zappi, richiesta di rinvio rigettata dal Collegio di garanzia dello Sport

L'udienza di Antonio Zappi, presidente dell'Aia inibito, davanti al Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni si è aperta con una richiesta di rinvio da parte del legale del presidente Aia che sta scontando la squalifica di 13 mesi. Richiesta rigettata dal Collegio. L'avvocato Sergio Santoro, infatti, aveva sottolineato la possibile connessione di questa indagine con quella della Procura di Milano chiedendo di attenderne gli sviluppi. L'avvocato Figc, Giancarlo Viglione, nella sua replica ha sottolineato che "non esiste una connessione diretta" tra i due procedimenti, sottolineando come "la Figc non può restare in questo stato di incertezza. Abbiamo bisogno di sapere se Zappi può tornare a fare il presidente, abbiamo necessità di chiarezza".