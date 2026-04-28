La nota dell'Aia su Zappi: in arrivo la convocazione urgente del Comitato Nazionale

In una giornata caratterizzata dal respingimento del ricorso presentato da Antonio Zappi , l' AIA ha preso atto della decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, annunciando la convocazione urgente del Comitato Nazionale "per assumere le determinazioni conseguenti".

Zappi, confermati i 13 mesi di inibizione: la nota ufficiale dell'AIA

Questo il comunicato ufficiale diffuso dall'Associazione Italiana Arbitri a margine della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, circa il ricorso presentato da Antonio Zappi: "Il Presidente dell’AIA, Antonio Zappi, - si legge - ha appena comunicato al vicepresidente vicario Francesco Massini che il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato l’inibizione di 13 mesi nei suoi confronti, già disposta dalla Corte d’appello federale FIGC. Il Comitato Nazionale, nel prendere atto della comunicazione, disporrà nelle prossime ore la convocazione urgente del Comitato stesso per assumere le determinazioni conseguenti. In un momento particolarmente delicato per l’Associazione, viene rivolto a tutti gli associati un invito a mantenere unità, senso di appartenenza e responsabilità, continuando a operare secondo i valori fondamentali dell’AIA".