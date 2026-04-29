VANCOUVER (CANADA) - Espulsione diretta per i giocatori che, per rivolgersi agli avversari, si coprono la bocca nascondendo un comportamento discriminatorio: è una delle principali modifiche al regolamento che l' Ifab - l' International Football Association Board - ha approvato all' unanimità nella riunione straordinaria che si è tenuta a Vancouver ieri (martedì 28 aprile): la nuova norma era stata annunciata lo scorso marzo dallo stesso presidente della Fifa , Gianni Infantino , come forma di contrasto ai comportamenti discriminatori.

Ifab, c'è anche un'altra novità: i dettagli

L'organo, il cui compito è quello di apportare qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio a livello internazionale e nazionale, ha introdotto anche l'espulsione per i giocatori che abbandonano il campo o per gli ufficiali di gara che li incitano a farlo per protestare contro una decisione arbitrale. Le modifiche al regolamento verranno applicate a partire dal Mondiale: queste decisioni fanno seguito a approfondite consultazioni che la stessa Fifa ha avuto con tutte le parti interessate. Infantino, in precedenza, aveva dato il suo ok affinché le modifiche potessero essere applicate mettendo il risalto il fatto che "chi non ha nulla da nascondere non ha motivo di celare il labiale, quindi se il gesto serve a coprire un'offesa discriminatoria, il cartellino rosso deve diventare la conseguenza naturale per ripulire il calcio da questi comportamenti inaccettabili".