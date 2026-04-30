Figc, elezioni il 22 giugno: Aiac e Aic scelgono Malagò

Calciatori e allenatori hanno scelto: il candidato delle due componenti, oltre che della Lega A, per la presidenza della Figc è Giovanni Malagò. "A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro", l'annuncio dele componenti di Aic e Aiac in una nota.

Cosa dice la nota Aic e Aiac

"Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la Sostenibilità e le Riforme, il Progetto tecnico-sportivo e il Calcio Femminile; una visione di politica sportiva che, partendo dall’impulso iniziale delle squadre della Lega di Serie A che lo hanno indicato, offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere", proseguono, auspicando che "Giovanni Malagò sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a punto di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcistico italiano".

La situazione attuale dopo le scelte di allenatori e calciatori

A questo punto la corsa alla presidenza della Figc ha preso una strada piuttosto chiara. Con l'appoggio di calciatori e allenatori, la strada di Malagò appare adesso in discesa. Una scelta di campo fondamentale per l'ex presidente del Coni visto che all'assemblea elettiva del prossimo 22 giugno Malagò partirà dal quasi 18% della Serie A (unico voto contrario quello di Lotito) più il 20% dei voti dei calciatori e il 10% degli allenatori. In sostanza siamo vicinissimi alla maggioranza visto che per essere eletti serve il 50% più uno dei voti validamente espressi. Resta da capire cosa faranno la Lnd (il cui presidente è Giancarlo Abete, ovvero un altro dei candidati alla Figc) e la Lega Serie B (che potrebbe votare come la Serie A) oltre alla Lega Pro. I due candidati incontreranno i club di B il 6 maggio e due giorni dopo quelli di C. Una cosa è certa: Malagò si avvicina sempre di più alla presidenza della Figc.

Malagò: "Entro la prossima settimana scioglierò le riserve sulla candidatura"

"Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori. Lì ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura, per la quale ritengo di sciogliere le riserve entro fine della prossima settimana per rispetto anche degli incontri fissati con le assemblee di Serie B e C". Lo ha detto Giovanni Malagò al telefono con l'ANSA dopo aver ricevuto l'appoggio da Aic e Aiac nella corsa al presidenza della Figc.