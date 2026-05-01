Gli italiani che guardano i l Mondiale e le coppe degli altri. I calciatori, alcuni, che vanno a escort. Rocchi che fu visto dalle parti di Garlasco (...). I vari De Meo, Rocca, Abbattista e Minelli che vogliono ripulire il mondo arbitrale, colpevole di averli allontanati. Orsato, Mazzoleni e Braschi che non vedono l’ora di sostituire Rocchi e i Rocchets. Il presidente Zappi che ha fatto la fine di Trentalange. Sono questi i protagonisti dello Sconcertone del Primo Maggio al quale avrebbe dovuto partecipare Gervasoni che però ieri non ha cantato. L’ingresso non è gratuito: le curve costano anche 159 euro e, se pagate, non lamentatevi.