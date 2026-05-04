Torneo Selis, Flamengo vincitore per il secondo anno consecutivo

La 29ª edizione del Torneo Manlio Selis si conclude con il secondo successo consecutivo dei brasiliani del Flamengo . La manifestazione dedicata al calcio giovanile Under 14 sui campi della Gallura, con 40 squadre provenienti da 10 paesi, si è confermata tra le più importanti nel panorama internazionale e grazie alla collaborazione di Andriy Shevchenko ha ospitato anche i ragazzi ucraini del Kryvbas .

Il Flamengo concede il bis

Il Flamengo bissa dunque la vittoria del 2025 sul Milan, laureandosi campione anche nel 2026 grazie al 2-0 nella finale del Bruno Nespoli di Olbia con il Como. Lariani alla loro prima partecipazione, ma che hanno ben figurato, giocando alla pari con i carioca. A decidere il match, l'uno-due in apertura di ripresa firmato da Lucas Beda, poi premiato come miglior centrocampista del torneo, e Yago Lellis.

L'odissea del Kryvbas

Usciti dal torneo agli ottavi, beffati da un autogol contro l'Inter, gli ucraini del Kryvbas sono stati la vera sorpresa del torneo e sono stati comunque insigniti del premio fair-play. Un viaggio lungo 48 ore per arrivare da Dnipro a Olbia, viaggiando in bus per 1300 km attraverso un paese in guerra, che si è meritato l'omaggio degli avversari della Costa Verde (Corsica) con il pasillo de honor. In tutte le partite i calciatori sono entrati in campo con le bandierine ucraine. Un grande risultato portare in Sardegna questi ragazzi, raggiunto grazie agli sforzi congiunti dell'organizzatore della manifestazione Enea Selis e del presidente della federazione ucraina Andriy Shevchenko.

La Selis Hope Cup a Budoni

Ad affiancare il Torneo Selis, a Budoni si è svolta anche la toccante Selis Hope Cup, il triangolare dedicato a Salvatore Marroni, scomparso nel 2023 a causa di una leucemia. Con la regia dell'ex difensore di Roma e Torino, Silvano Benedetti, hanno partecipato la squadra 100% UGI Torino, espressione dell’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino, la formazione del reparto emato-oncologico del Santa Chiara di Pisa e la squadra PSV Eindhovena del Gaslini di Genova.

Tutto perfetto, ma con un rammarico

Da non ripetere, invece, quanto accaduto in hotel. Ci sono state, infatti, intemperanze dei giocatori di Roma e Levski Sofia nella notte fra domenica e lunedì. Gli organizzatori si sono risentiti perché il torneo è universalmente riconosciuto per i suoi valori umani e sociali, ancora prima che sportivi (pur essendo il torneo uno dei più importanti a livello mondiale nella categoria Under 14) e l’auspicio è che non si ripeta più una situazione del genere.