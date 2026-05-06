Malagò: "La mia presunta ineleggibilità? Meglio non commentare. Emerse buone idee dall'incontro con la Serie B"

L'ex n.1 del Coni, proprio nella corsa alle elezioni federali del prossimo 22 giugno ha visto i club di Serie B, definendo l'incontro "interessante e divertente con alcune persone che conosco molto bene, altre meno. Abbiamo contestualizzato il momento e sono emerse idee interessanti". "Bedin l'ho incontrato due volte: una a Milano e poi mi è venuto a trovare in ufficio con un documento che ho studiato - ha aggiunto -. Molte di quelle cose sono condivise. Un documento che è un libro dei sogni ma ho spiegato che bisogna andare sulle priorità, le abbiamo tirate fuori e non spetta a me dire quali sono". A chi gli chiede quando ufficializzerà la candidatura ha ribadito che aspetterà sicuramente l'incontro di venerdì con la Serie C. "Qualcuno mi ha chiesto perché non l'abbia fatto avendo già i numeri per portare avanti la candidatura, ma questo è un mondo in cui se manchi di rispetto a una componente poi ti perdi per strada. Aspettiamo venerdì".

Le parole del presidente Bedin

“Una giornata positiva e utile, basata sul confronto e la condivisione dei temi che caratterizzano il nostro sistema calcistico e la nostra categoria in particolare - ha detto il presidente della Serie B Paolo Bedin -. I club hanno recitato un ruolo proattivo, approfondendo con i potenziali candidati le varie criticità e possibili soluzioni. L’obiettivo - ha concluso Bedin - è che l’appuntamento odierno contribuisca a generare una riflessione e un orientamento tra le società, ma anche che, indipendentemente dalle posizioni di leghe e componenti tecniche, si riesca ad investire il tempo che ci divide da oggi al 22 giugno per dare un segnale di unità, trovare delle posizioni comuni e, possibilmente, già affrontare i temi sul tavolo. La partita non si gioca solamente su un nome, che evidentemente è fondamentale, ma anche e soprattutto sulla capacità del sistema di dare risposte a delle criticità che sono emerse e risultano ormai non differibili”.