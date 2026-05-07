Cinema Beccalossi, Evaristo era spettacolo

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Quando se ne va uno come il Becca, di quella specie che per un dribbling o un colpo di tacco venderebbe l’anima a Belzebù senza tirare sul prezzo, non è un bel giorno per nessuno. Tanto meno per chi ama davvero il calcio, non come espressione geometrica con tanto di diagonali e densità negli spazi, ma proprio come semplice espressione artistica, del cuore e del sentimento, secondo ispirazione del momento. Non è un bel giorno per nessuno saper
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