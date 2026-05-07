Frosinone in A con un pari. Bari a un punto dai playout

Il Venezia è promosso se... Per chiudere al primo posto deve finire avanti al Frosinone o alla pari con i ciociari visto il vantaggio dei lagunari negli scontri diretti: 3-0 e 2-1.

Il Frosinone è in serie A se... Non perde o se perde il Monza non vince. Il Monza è in serie A se vince e il Frosinone perde. I brianzoli sono in vantaggio nei confronti diretti: 2-2 e 1-0.



Ottavo posto... Nella griglia playoff c'è un solo posto disponibile e se lo giocano Avellino, Cesena e Mantova, a 46 punti, e Carrarese e Sampdoria, a 44. L’Avellino festeggia se vince senza che il Cesena batta il già salvo Padova o se vince anche il Mantova, allo Stirpe. Se vincono Mantova e Cesena è il Mantova (3-0 e 2-3) ai playoff. La Samp e la Carrarese devono vincere e sperare che perdano tutte le tre squadre a 46. In caso di doppio successo sarà la Carrarese ai playoff: 2-0 e 2-3. Con Carrarese e Samp vincenti ci possono essere finali a tre: con l’Avellino festeggia la Carrarese, con il Cesena o il Cesena i bianconeri o i virgiliani sono ottavi. Se pareggiano le tre squadre a 46 e vincono le due a 44: cinque squadre all’ottavo posto con il Cesena ai playoff.

Playout.... Sono in lotta per evitare i playout l’Empoli e il SudTirol a 40 e l’Entella a 39. Il Bari a 37 non si può salvare direttamente. Se l’Entella perde è ai playout. Se Chiappella vince e Empoli e SudTirol chiudono quintultimi a 41 si salva Castori. Con Empoli, SudTirol e Bari a 40 la classifica avulsa a tre è SudTirol 7, Empoli 6 e Bari 4.



Bari retrocede se... Se il Bari non vince e finiscono a tre a quota 40: Entella, salvo, 8 punti e Empoli e Sud Tirol a 4 con Castori ai playout per la peggiore differenza reti generale. C’è anche il possibile finale a quattro a quota 40: Entella, in salvo, 9 punti, Sud Tirol e Bari a 8 e Empoli a 7. I toscani giocano i playout contro il Bari che è in svantaggio (1-2 e 0-0) con il Sud Tirol.



Bari ai playout se... Se non perde a Catanzaro il Bari è salvo dalla retrocessione diretta in serie C. Se il Bari perde al Ceravolo può essere raggiunto da due delle tre squadre ultime a 34. Un pareggio tra Pescara e Spezia condannerebbe entrambe le squadre. Il Pescara è ai playout se il Bari perde e Spezia e Reggiana non vincono.



Reggiana e Spezia ai playout se... La Reggiana è ai playout se vince, il Bari perde e lo Spezia sbanca Pescara. Lo Spezia è ai playout se vince, il Bari perde e la Reggiana non vince. Tra Spezia a Bari perfetto equilibrio (0-0 e 1-1) con l’attuale differenza reti: -16 (42-58) per lo Spezia e -23 (35-58) per il Bari: con lo Spezia che vince (migliora) e il Bari che perde (peggiora). (Ha collaborato Pierluigi Capuano/Liopress)