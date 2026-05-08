Anche Gianni Rivera e Marco Tardelli al Premio Cesarini 2026

Emozionante e decisivo, come un gol allo scadere, torna il “Premio Renato Cesarini” . Saranno personaggi del calibro di Gianni Rivera e Marco Tardelli ad arricchire quest'anno l'ambito riconoscimento, dedicato all'indimenticabile calciatore di origini marchigiane celebre per i suoi gol allo scadere. Location dell'undicesima edizione il Centro Congressi Federico II di Jesi.

Tradizione e innovazione

L'appuntamento di quest'anno sarà sul solco della tradizione ma anche dell'innovazione: saranno celebrati i calciatori che abbiano realizzato il gol last minute dei principali campionati di calcio italiani, Serie A, B della stagione 2025/26 ma anche la due giorni di incontri e grandi personaggi sarà anche l'occasione per la creazione di connessioni tra lo sport e gli “altri mondi”, dal sociale all'industria, dalla finanza alla filantropia, nazionale e internazionale.

Tutti gli ospiti della premiazione

Accanto a Campioni come Gianni Rivera, Marco Tardelli, Marco Simone, Alessio Tacchinardi, Ariedo Braida, Giuseppe Giannini, Massimo Carrera, Sebino Nela, Presidente FIGC Femminile Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, Martina Bestagno e altri Big dello Sport, saranno schierati prima fila ospiti come l’Ambasciatrice del Principato di Monaco in Italia SE Anne Eastwood, Mariangela Cordero di Montezemolo, Presidente di Angel Robotics, Avv. Michele Briamonte, Aldo Cingolani, Presidente Bertone Design, Stefano Campagna, CEO Sharaf Future Trading LLC, Dubai-UAE, Presidente Coldwell Banker Italia Roberto Gigio e altri ospiti di prestigio ancora.

A precedere la cerimonia, il World Wide Business Summit

La Cerimonia di consegna del Premio, prevista per martedì 26 Maggio alle 16 presso il Centro Congressi del Federico II, sarà anticipata dall'attesissimo World Wide Business Summit, dove le più importanti autorità politiche ed economiche della Regione Marche avranno l'occasione di intrecciare rapporti proficui per lo sviluppo del territorio. Saranno presenti tra gli altri il Presidente della regione Francesco Acquaroli, l'Europarlamentare Carlo Ciccioli e Massimo Stronati Presidente Interporto Marche S.p.a. Molto atteso lo speech sull'Intelligenza Artificiale che sarà tenuto da uno dei massimi esperti Mondiali del settore, l'Ing. Giuseppe Giorgianni.

Serata di gala all'Hotel Federico II

La consegna del premio Cesarini 2026 sarà come sempre anticipata da un talk show sul panorama calcistico nazionale e internazionale. A condurre magistralmente saranno Marco Lollobrigida, Simona Rolandi di Rai Sport, Luca Marchesini, Massimiliano Nebuloni, Paolo Assogna e Cristiana Buonamano di Sky Sport, Carsten Füss (DAZN Germania).

La serata proseguirà con la Cena di Gala alle ore 20,30 presso il Salone delle Feste dell’Hotel Federico II, durante la quale i Vincitori riceveranno il Premio Cesarini.

L'albo d'oro della manifestazione

Il vincitore dell'edizione 2026 scriverà il suo nome nella storia accanto ai suoi illustri predecessori tra cui Paulo Dybala, Ciro Immobile, Nicolò Barella, Riccardo Orsolini, senza dimenticare il premio speciale al Grande Milan degli Immortali di Arrigo Sacchi, consegnato nel 2022.

Un omaggio alla 'Zona Cesarini'

Sarà una grande festa, ma anche un'occasione unica di incontri nel nome di Cesarini perché, come scrive l'autore Luca Pagliari: "Il goal segnato in Zona Cesarini" è un lampo che proietta in paradiso, mentre la palla muore in fondo alla rete. Rimane solo un tempo sospeso, infinito, per ridere o piangere. La storia è stata scritta."

Cesarini, classe 1907, nato nelle Marche, a Castellaro di Senigallia (An), vinse numerosi trofei con la Juventus. Nel corso della storia i cronisti iniziarono a parlare di ‘’Zona Cesarini’’ per indicare le marcature arrivate nei minuti finali di un match. L'espressione nacque dopo un gol, manco a dirlo al 90', da parte di Cesarini, in quel caso con la maglia della Nazionale, in un Italia Ungheria giocato a Torino. Risultato? Vittoria, per 3-2. Con la speranza che sia di buon auspicio per la Nazionale che verrà.