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Figc: "Ok a commissariamento dell'Aia, ma condizionato dal parere del Collegio di Garanzia"  

La proposta del presidente Gabriele Gravina per ripristinare il regolare funzionamento dell'associazione arbitri: la nota ufficiale
2 min
TagsAiafigcgravina

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha proposto al consiglio federale, che ha condiviso, di commissariare l'AIA per ripristinare il regolare funzionamento dell'associazione arbitri, "condizionando tale decisione all'esito della risposta che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia presso il CONI darà in merito, anche valutando alcune osservazioni avanzate dal comitato nazionale dell'Aia". Lo rende noto la Federcalcio in una nota. Una decisione arrivata a seguito della ratifica della decadenza del Presidente Antonio Zappi, a conclusione dell'iter disciplinare e processuale che lo ha visto condannato a 13 mesi di inibizione.

Massini: "Siamo in attesa, si chiederà al Collegio di Garanzia"

"L'Aia non è stata commissariata a ora, si chiederà al Collegio di Garanzia". Lo ha detto il vicepresidente vicario dell'Aia, Francesco Massini. "Eravamo pronti ad andare a elezioni, ma Gravina ha chiesto di aspettare dieci giorni che sono quelli nei quali dove pronunciarsi il Collegio", ha aggiunto. "Siamo in attesa - ha proseguito -. L'AIA è un organo importante della federazione, una giornata come quella di oggi è un momento di grande tristezza e amarezza". In particolare, andrà chiarito se il commissariamento può essere deciso dalla Figc, in considerazione delle dimissioni del presidente Gabriele Gravina, che rimane attivo solo per decisioni "indifferibili".

 

 

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