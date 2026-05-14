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Assemblea Elettiva: depositate in FIGC le candidature di Abete e Malagò

L’Assemblea è in programma lunedì 22 giugno presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel. I programmi dei due candidati
2 min
TagsfigcAssemblea elettivamalagò

Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della FIGC corredata dai rispettivi programmi entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 22 giugno (ore 8.30 in prima convocazione, 11 in seconda convocazione) presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel.

I programmi dei due candidati

La candidatura di Abete è stata sottoscritta dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre quella di Malagò dalla Lega Calcio Serie A.

Per consultare il programma di Giancarlo Abete clicca qui

Per consultare il programma di Giovanni Malagò clicca qui

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