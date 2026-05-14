Premio Maestrelli a Baldini, Barbiero, Provedel e Palestra 

TIVOLI - Il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero è stato insignito del premio “Maurizio Maestrelli”, prestigioso riconoscimento assegnato a personalità che si sono distinte nel mondo sportivo per professionalità e fair play. La premiazione si è svolta ieri sera al Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli, evento condotto dai giornalisti RAI Jacopo Volpi e Simona Rolandi. Le motivazioni del riconoscimento celebrano la carriera di lungo corso dell’avvocato pugliese, dedicata con passione e competenza al mondo del calcio di base. Un impegno che lo ha visto ricoprire numerosi e prestigiosi incarichi federali, portandolo inoltre a ottenere la Stella di Bronzo (2013) e d'Argento (2017) al merito sportivo assegnate dal CONI. Oltre allo spessore dirigenziale come guida della Serie D, è stato sottolineato il valore della sua attività accademica, citando in particolare la pubblicazione del 2025 "Obbligazioni delle società professionistiche: natura giuridica e disciplina sanzionatoria”.

BARBIERO - Così si è espresso Barbiero al momento di ricevere il premio: «Ringrazio Massimo e Giulio Halasz, nonché la famiglia Maestrelli, per l'assegnazione di questo prestigioso premio, ma soprattutto per la motivazione che mi gratifica e che dedico alle società della Serie D, alla LND, al Consiglio ed alla struttura del Dipartimento Interregionale. Un riconoscimento che mi onora per l'attività svolta sempre con impegno e spirito di servizio a favore del movimento». Insieme al dirigente LND premiati anche il ct dell’Under 21 e attuale ct ad interim della Nazionale Silvio Baldini, i calciatori Ivan Provedel (Lazio), Marco Palestra (Cagliari), Fares Ghedjemis (Frosinone), Paolo Bedin (presidente Lega Serie B), Valentino Angeloni (direttore settore giovanile Fiorentina), Pasquale Sensibile (direttore scouting Paris Saint Germain), Alberto Marangon (team manager Milan), Fabrizio Casinelli (direttore comunicazione Rai), Federico Cherubini (amministratore delegato Parma), Patrizia Panico (technical advisor nazionale Malta), Carlalberto Ludi (direttore sportivo Como), Cristian Daniel Ledesma (allenatore Lazio Under 17).

PREMIO TIVOLI A VENTURA - Il premio Tivoli Terme alla carriera è andato al tecnico Gian Piero Ventura. Altri riconoscimenti a Riccardo Zampagna (ex calciatore), Agenore Maurizi (allenatore Ancona) e Tommaso Fumagalli (calciatore Reggiana), protagonista di un gesto fair play nella gara con il Sudtirol che gli è valsa anche la consegna del cartellino verde.

LIBRO-TESTIMONIANZA DI PERINETTI - Prima della consegna dei premi, nel pomeriggio è stato presentato il libro “Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello” scritto dal direttore generale dell’Athletic Palermo Giorgio Perinetti e da Michele Pennetti.

LAZIO CUP - Nell’occasione sono state presentate le sedici protagoniste della nuova edizione del torneo Lazio Cup tra le quali la rappresentativa Under 17 LND. Nella foto in alto Luigi Barbiero riceve il prestigioso premio.