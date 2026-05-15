Come uscire dalla crisi del calcio italiano: ecco la lezione all'Università di Salerno

Della crisi del calcio italiano si discute anche all'università. Oggi alle 15, nell'Aula 1 del Dipartimento di Scienze Giuridiche, si terrà l'incontro dal titolo "Il calcio italiano e la sua crisi profonda: come uscirne?". Ospite e relatore dell'evento sarà Ivan Zazzaroni, Direttore "Corriere dello Sport-Stadio". L'incontro sarà aperto dai Saluti istituzionali del Rettore dell'Università di Salerno Virgilio D'Antonio, del Delegato di Ateneo alle Politiche Sportive Francesco Paolo Adorno e del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Francesco Fasolino. Introduce i lavori il prof. Salvatore Sica, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato. L'appuntamento rientra nell'ambito del Ciclo seminariale promosso dal Corso di Diritto dello Sport a.a.2025/26.