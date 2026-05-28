Materazzi sui social: "Mi scuso per la mia presenza in Russia"

Finito nella bufera per la sua partecipazione a un evento in Russia, Marco Materazzi si è scusato sui social. L'ex difensore dell' Inter e Andrea Pirlo, suo ex compagno nella nazionale campione del mondo 2006, erano stati a Mosca domenica scorsa, in occasione della finale della Coppa di Russia, vinta ai rigori dallo Spartak Mosca sul Krasnodar allo stadio Luzhniki. La presenza dei due ex calciatori è apparsa particolarmente inopportuna e ha suscitato polemiche perché, proprio in quelle ore, l'esercito russo aveva messo in atto un massiccio attacco aereo su Kiev , la capitale dell'Ucraina, anche con obiettivi civili, provocando almeno quattro morti e decine di feriti.

Il messaggio di Materazzi

Colpito dalle critiche, Materazzi oggi ha detto la sua con un video su Instagram: "Nelle ultime ore si sta parlando molto del mio viaggio in Russia - le parole dell'ex calciatore, oggi 52enne - sono stato mezza giornata partecipando esclusivamente a un'attività riservata ai bambini. Non ho partecipato ad alcuna altra attività allo stadio. Nonostante questo ho capito che la mia presenza quel giorno ha fatto male a molte persone. Ho capito aver commesso una leggerezza, sottovalutando l'impatto della mia azione e non ho problemi ad ammetterlo. Chi mi conosce sa che non mi nascondo mai. Mi sono reso conto di aver deluso molte persone, soprattutto quelle che in Ucraina rischiano la vita ogni giorno. Il mio obiettivo principale è poter far star bene e far divertire, giocando a calcio, bambini di qualsiasi parte del mondo. Ci tengo a dire con tutta la forza che sono contrario a qualsiasi tipo di guerra e di propaganda".