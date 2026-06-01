Statua di Messi rimossa in India: "Oscillava al vento"

Una curiosa vicenda arriva dall’ India e ha per protagonista Lionel Messi . A Kolkata, nel Bengala Occidentale, è stata infatti rimossa una gigantesca statua dedicata al fuoriclasse argentino dopo che erano emersi dubbi sulla sua stabilità . L’opera, alta circa 21 metri e inaugurata lo scorso dicembre, sarebbe stata vista oscillare durante le giornate più ventose, spingendo le autorità a intervenire per motivi di sicurezza.

Statua di Messi smontata in India: "Oscillava al vento"

Come riferito da Sharadwat Mukherjee, membro del parlamento statale del Bengala Occidentale, "la statua della leggenda argentina del calcio è stata dichiarata non sicura". Lo stesso Mukherjee ha spiegato che "abbiamo notato che la statua oscilla al vento". Nella giornata odierna il monumento è stato quindi smontato e rimosso.

L'opera è stata rimossa tramite una gru idraulica

Secondo quanto riportato dall’agenzia indiana PTI, la struttura è stata sollevata dal basamento e caricata su un camion tramite una gru idraulica, senza riportare danni. Resta ora da capire se la statua verrà reinstallata dopo eventuali lavori di messa in sicurezza o se sarà destinata a una nuova collocazione.