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lunedì 1 giugno 2026
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Maldera vince subito con l'Ucraina: "Nel nome del calcio e di un popolo eroico" © EPA

Maldera vince subito con l'Ucraina: "Nel nome del calcio e di un popolo eroico"

Il 2-0 alla Polonia, nell'amichevole di Wroclaw ha segnato il debutto del primo tecnico straniero sulla panchina della Nazionale di Shevchenko: "Questa vittoria è tutta per l'Ucraina e per ogni singolo tifoso, ne abbiamo sentito l'energia pazzesca in ogni cellula del corpo"
Xavier Jacobelli
1 min
Andrea Maldera, 55 anni, milanese, laureato all'Isef della Cattolica di Milano con la tesi su "Preparazione atletica: differenze tra settore giovanile dilettantistico e professionistico", ha il calcio nel Dna. Non potrebbe essere altrimenti per il figlio di Gino, nipote di Aldo e Attilio. Dopo avere maturato le esperienze negli staff di Leonardo, Allegri, Filippo Inzaghi, Shevchenko e De Zerbi, ha assunto l'incarico di ct dell'Ucrai

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