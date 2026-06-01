Maldera vince subito con l'Ucraina: "Nel nome del calcio e di un popolo eroico"

Il 2-0 alla Polonia, nell'amichevole di Wroclaw ha segnato il debutto del primo tecnico straniero sulla panchina della Nazionale di Shevchenko: "Questa vittoria è tutta per l'Ucraina e per ogni singolo tifoso, ne abbiamo sentito l'energia pazzesca in ogni cellula del corpo"

Andrea Maldera, 55 anni, milanese, laureato all'Isef della Cattolica di Milano con la tesi su "Preparazione atletica: differenze tra settore giovanile dilettantistico e professionistico", ha il calcio nel Dna. Non potrebbe essere altrimenti per il figlio di Gino, nipote di Aldo e Attilio. Dopo avere maturato le esperienze negli staff di Leonardo, Allegri, Filippo Inzaghi, Shevchenko e De Zerbi, ha assunto l'incarico di ct dell'Ucrai