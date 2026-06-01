La battaglia di Kevin Keegan: "Ho un tumore al quarto stadio"
Kevin Keegan, ex capitano e allenatore dell'Inghilterra, ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio. La famiglia dell'icona dei Reds aveva reso nota la sua malattia a gennaio, dopo che il 75enne era stato sottoposto a "ulteriori accertamenti per i persistenti sintomi addominali". Il mondo del calcio, da allora, si è stretto attorno a lui. "Mi è stato detto che un medico di fama sta utilizzando un nuovo metodo per combattere il mio cancro al quarto stadio", ha dichiarato il classe '51 sul palco del Tyne Theatre and Opera House di Newcastle lo scorso weekend.
La battaglia di Kevin Keegan: il mondo del calcio si stringe attorno al simbolo del Liverpool
"Siamo tutti con te Kevin", così il Liverpool sui propri canali social ufficiali, a margine della foto pubblicata su Instagram, Facebook e X. Kevin Keegan è e resta una bandiera del club del Merseyside, che nella sua bacheca può vantare due Palloni d'Oro, dopo aver segnato un'epoca negli anni '70. Keegan ha giocato con le maglie di Scunthorpe United, Liverpool, Amburgo, Southampton e Newcastle, per poi allenare i Magpies, Fulham, la nazionale inglese e il Manchester City. L'ex centravanti ha anche pubblicato diversi singoli pop, tra cui "Head Over Heels in Love", capace di raggiungere la 31a posizione nelle classifiche del Regno Unito nel 1979. Ora, la partita più importante della sua vita.