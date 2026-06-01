La battaglia di Kevin Keegan: "Ho un tumore al quarto stadio"

Kevin Keegan, ex capitano e allenatore dell'Inghilterra, ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio. La famiglia dell'icona dei Reds aveva reso nota la sua malattia a gennaio, dopo che il 75enne era stato sottoposto a "ulteriori accertamenti per i persistenti sintomi addominali". Il mondo del calcio, da allora, si è stretto attorno a lui. "Mi è stato detto che un medico di fama sta utilizzando un nuovo metodo per combattere il mio cancro al quarto stadio", ha dichiarato il classe '51 sul palco del Tyne Theatre and Opera House di Newcastle lo scorso weekend.