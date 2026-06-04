È morto Bobby Tambling, leggenda del Chelsea: il suo record di gol durò 45 anni

Il mondo del calcio e soprattutto il Chelsea piangono Bobby Tambling , ex attaccante e leggenda dei Blues morto nella notte all'età di 84 anni. "Il Chelsea Football Club ha perso con grande dolore uno dei suoi giocatori più leggendari. Tambling è stato uno dei più grandi marcatori, detentore del record di gol con la maglia del Chelsea per 45 anni, fino a quando i suoi 202 gol non sono stati superati da Frank Lampard nel 2013", scrive il club londinese sul proprio sito ricordando le gesta del suo bomber storico, al Chelsea dal 1959 al 1970.

"Tambling ha combattuto contro la demenza"

Un portavoce della famiglia Tambling ha dichiarato: "Siamo affranti nell'annunciare la morte di Bobby. È deceduto serenamente, circondato dai suoi amati Val, Jamie, Frankie e Adelaide. Siamo profondamente grati per le fantastiche cure che Bobby ha ricevuto negli ultimi anni presso la casa di riposo CareChoice di Montenotte, dove ha combattuto la sua battaglia più dura contro la demenza. Ci lascia un tesoro di ricordi meravigliosi. Il calcio era la sua vita e il Chelsea la sua casa per sempre, non c'era posto in cui fosse più felice che a Stamford Bridge a parlare di calcio con i tifosi. Ci mancherà immensamente".

Il ricordo del Chelsea

Sui propri canali social e sul proprio sito ufficiale il Chelsea ha ricordato Tambling con immagini d'epoca e un lungo racconto della sua storia con i Blues. "Faceva parte di una squadra del Chelsea grintosa ed entusiasmante, composta in gran parte da giocatori cresciuti nel vivaio. Ha vinto una coppa, contribuendo al primo trionfo dei Blues in una competizione a eliminazione diretta, la Coppa di Lega nel 1965", si legge nel comunicato del club. Su Instagram il Chelsea ha scritto: "Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Bobby in questo momento difficile". E in un altro post ha aggiunto: "Grazie per tutto, Bobby. Non sarai mai dimenticato".

Tambling leggenda del Chelsea

Cresciuto nel settore giovanile dei Blues, Tambling ha giocato in prima squadra dal 1959 al 1970 collezionando 370 presenze e 202 reti. Come detto, per oltre quarant'anni è stato il miglior marcatore nella storia del Chelsea, prima di essere superato nel 2013 da Lampard, che ha chiuso la carriera a quota 211 gol. Dopo l'esperienza al Chelsea, ha vestito la maglia del Crystal Palace per tre stagioni, poi ha chiuso la carriera da giocatore in Irlanda, dove ha intrapreso anche l'attività di allenatore. Il Crosshaven AFC, club irlandese con cui ha lavorato a lungo, lo ha ricordato come "una vera leggenda del Chelsea e una persona straordinaria".