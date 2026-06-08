Maldini e il Fenerbahce: il “matrimonio” con Safi è già finito

Risale a solo due settimane fa un post con strette di mano, sorrisi, colloqui, in barca, ma tra Paolo Maldini e Hakan Safi , candidato alla presidenza del Fenerbahçe , è già tutto finito: la leggenda milanista non entrerà a far parte della squadra dirigenziale che il turco sta allestendo per il club di Istanbul .

Maldini non avrebbe gradito gli annunci di Safi su Greenwood e l'interesse per Leao

Secondo alcune fonti turche, la motivazione del divorzio pre-matrimoniale è dovuto all'atteggiamento avuto da Safi negli ultimi giorni, non gradito da Maldini, il quale non avrebbe particolarmente apprezzato le ultime uscite pubbliche del candidato alla presidenza del Fenerbahçe, ritenendo dannose alla propria immagine determinate dichiarazioni che danno per certi trasferimenti tutt'altro che conclusi, come quello di Greenwood in Turchia o le voci sull'interesse per Leao; proprio sul 10 portoghese, Safi aveva dichiarato: «Ho incontrato Leao nei giorni scorsi, ma dopo dieci minuti di chiacchierata ho capito che non sarà il nostro nuovo bomber. Come l'ho capito? Abbiamo chiesto, abbiamo indagato».

La sponsorizzazione di una decina di giorni fa, dunque, è definitivamente saltata: «Il Fenerbahçe - aveva dichiarato Maldini - è un club molto forte e da tempo desidera ardentemente vincere un campionato. Oltre a costruire una squadra vincente in un anno, è necessario gettare solide basi e puntare a successi costanti».