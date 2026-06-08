Origi si ritira dal calcio giocato a 31 anni: il messaggio d'addio dell'ex attaccante del Milan

Origi si ritira dal calcio giocato: il messaggio d'addio sui social

Origi abbandona il calcio giocato dopo aver messo a referto 127 presenze, 22 gol e 10 assist in Premier League, con i tifosi del Liverpool che lo ricorderanno sempre per la rete realizzata contro il Barcellona in Champions League, in occasione della rimonta della formazione di Klopp nella semifinale di ritorno dell'edizione 2018/19. Poi, il Milan e le aspettative disattese, fino ai tanti infortuni muscolari che lo hanno condizionato. In rossonero, un totale di 36 gare, arricchite da due gol e un assist. Sui social, intanto, è arrivato il messaggio d'addio del 31enne belga, che ha già fatto intendere di essere pronto ad una nuova avventura: "Il mio scopo in questo sport come calciatore è compiuto. Ho vissuto i sogni di quando ero bambino giocando sui palcoscenici più importanti e vincendo i trofei più prestigiosi. Sono grato a Dio per tutto questo. Ai miei tifosi sparsi in tutto il mondo che mi hanno aiutato a brillare: ogni momento iconico, ogni gol, ogni pagina di storia che abbiamo scritto insieme sarà per sempre nostra. A ogni club, a tutti gli allenatori e ai compagni di squadra che sono stati al mio fianco, grazie. Mi avete formato in modi che vanno ben oltre il rettangolo di gioco. Rappresentare il Belgio, la mia nazione, portando nel cuore il Kenya, le mie radici, è stata una gioia. E alla mia famiglia e alle persone a me più care... senza di voi, non sarei la persona che sono oggi. Vi sarò grato per sempre. La missione è compiuta. Ora mi preparo per la mia prossima vocazione".