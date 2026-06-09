I cinquant’anni del cucchiaio

Il 20 giugno - in pieno Mondiale, dunque - il rigore con il «cucchiaio» festeggerà i 50 anni: 1976-2026. Nacque a Belgrado, al culmine della finale europea tra Cecoslovacchia e Germania Ovest. I supplementari non avevano scalfito il 2-2 e così Sergio Gonella portò tutti sul dischetto. Lo sparo decisivo toccav