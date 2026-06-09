Sport senza barriere: VIP e atleti paralimpici insieme per la Partita del Cuore Pro promossa da Arturo Mariani e Simone Perrotta
Tutte le informazioni per l'evento che si terrà sabato 13 giugno al Circolo Sportivo Villaggio Olimpico
Sabato 13 giugno, presso il Circolo Sportivo Villaggio Olimpico (via degli Olimpionici, 71 - Roma), la Roma Calcio Amputati e l’Academy ProAbile organizzano un Open Day multidisciplinare, gratuito e aperto a tutti e l’annuale Partita del Cuore Pro. Arturo Mariani e Simone Perrotta, rispettivamente presidente e vicepresidente del sodalizio sportivo capitolino, accoglieranno atleti con disabilità che vogliono cimentarsi nelle diverse discipline presenti e tutte quelle persone che sono impegnate nel promuovere il bene comune, facendo leva su un potente strumento di inclusione sociale come lo sport. Ad aprire la giornata sarà alle ore 09:30 l’Open Day Multidisciplinare. Grazie ai tecnici della Roma Calcio Amputati e dell’Academy ProAbile, e al coinvolgimento di realtà come la Bebe Vio Academy e delle Federazioni sportive aderenti, sarà possibile conoscere e praticare il calcio amputati e il calcio ProAbile, il sitting volley, la scherma paralimpica, l’atletica e il golf. Alle 10:30, invece, andrà in scena la Partita del Cuore Pro. Insieme a Mariani e Perrotta, scenderanno in campo (in ordine alfabetico): Roberta Ammendola (giornalista), Emanuele Blandamura (ex pugile professionista), Leonardo Bocci (attore e influencer), Raffaele Capperi (influencer), Elpidio Cecere (psicoterapeuta), Michela Cota (Nazionale Italiana Femminile non vedenti), Erick D’Alisa (Presidente Consiglio comunale di Guidonia), Anna Fusco (modella e attrice), La Scelta di Mattia Del Forno (band romana, 2° posto a Sanremo Giovani), Chiara Geme (influencer), Anton Giulio Grande (Stilista e Presidente della Calabria Film Commission), Maria Leccese (Consigliera VI Municipio di Roma), Roberta Marchetti (speaker radiofonica Radio Globo), Federico Pastorella (Global Chief Sustainability Officer di Rothschild Dynasty), Alice Pescarollo (scrittrice), Lele Sarallo (comico e speaker), On. Marco Silvestroni (Senatore della Repubblica Italiana), SimWorkout (atleta e content creator fitness), Daniele Terenzi (étoile), Andrea Terriaca (allenatore e ambassador ProAbile), Stefania Tessari (delegata CIP Roma) e Daniele Virgili (l’agente di polizia amputato che sogna le paralimpiadi). “Abbiamo sempre pensato alla Roma Calcio Amputati e all’Academy ProAbile come ad un polo sportivo che ha una precisa responsabilità sociale: favorire l’inclusione sociale e l’accessibilità alla pratica sportiva, garantendo opportunità a tutte quelle persone che ogni giorno si scontrano con barriere fisiche e immateriali e realizzando occasioni concrete di socialità, aggregazione e benessere psicofisico - dichiara Arturo Mariani, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica -. L’Open Day multidisciplinare, gratuito e aperto a tutti e la Partita del Cuore Pro si incastonano alla perfezione in questa visione di club sportivo. Non contiamo le vittorie e i successi ottenuti sul campo, ma i miglioramenti continui che i nostri atleti compiono grazie allo sport. Un altro aspetto che ci interessa è la capacità di trasferire a più persone possibile il concetto di proabilità. Il neologismo non cancella la parola disabilità, ma sposta il focus dai limiti alla persona nella sua interezza. Ringrazio fin da ora tutti gli amici e le autorità che interverranno sabato, i nostri partner, le federazioni e gli enti for profit e non profit che ci accompagnano. Io e Simone Perrotta vi aspettiamo il 13 giugno al Centro Sportivo Villaggio Olimpico per una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della cultura Pro”. Affiancano e supportano la Roma Calcio Amputati e l’Academy ProAbile nell’organizzazione della giornata l’Ente di Promozione Sportiva OPES, con il supporto della BCC di Roma e la partecipazione della Bebe Vio Academy. Hanno concesso il loro patrocinio la Federazione Italiana Golf, la FIGC - Calcio paralimpico, il comitato regionale di CIP Lazio, l’Assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale e l’amministrazione comunale di Guidonia. L’associazione presieduta da Arturo Mariani ringrazia altresì Anco Marzio Judo Proabili, Taekwondo di Alessandro Falcone, Marco Simone Golf & Country Club di Lavinia Biagiotti, Allestimenti Proabili di Genovese Auto, il Roma Club Testaccio, il Roma Club Palazzo Madama, il Rotary Club Foro Italico e i media partner TV2000, Radio Giovani Arcobaleno (RGA) e risorse.news che racconteranno l’evento. Infine, in occasione dell’Open Day e della Partita del Cuore Pro, verrà realizzato un appuntamento di “GIVE Sport a Say”, un progetto internazionale di OPES che si prefigge di dare voce ai cittadini per la costruzione di un’Europa più aperta e più inclusiva, proprio grazie allo sport. L’impianto di via degli Olimpionici si trasformerà in una sorta di arena civica ed i protagonisti del cambiamento saranno tutti i partecipanti all’evento.
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