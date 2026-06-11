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giovedì 11 giugno 2026
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Chivu come non l’avete mai sentito: l’intervista integrale con il direttore Zazzaroni

On line sul nostro canale YouTube trenta imperdibili minuti tra retroscena, speranze e verità con l’allenatore campione d’Italia
1 min

Il doblete è stato l’apice, ma lungo il cammino della prima stagione all’Inter di Cristian Chivu ci sono stati anche timori e momenti complessi. A raccontarlo è lo stesso tecnico nerazzurro, protagonista sul nuovo canale YouTube del Corriere dello Sport con l’intervista realizzata dal nostro direttore, Ivan Zazzaroni, da ora on line in versione integrale. Con l’intervista all'allenatore campione d’Italia debutta il podcast “Tutto in piazza”.

QUI IL LINK PER ISCRIVERSI AL CANALE YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=Vsn4oPPVpuo

 

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