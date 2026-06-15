Ladri in casa di Kean a Firenze: bottino da oltre 300mila euro, rubati orologi di lusso

Paura per Moise Kean: l'attaccante della Nazionale italiana e della Fiorentina è stato vittima di un furto nella sua abitazione a Firenze. I ladri hanno preso di mira la sua casa nel quartiere di Campo di Marte e hanno rubato diversi orologi di lusso e altri oggetti preziosi. Stando a quanto riportato da Tgr Rai Toscana, una prima stima complessiva della refurtiva si aggira attorno ai 300mila euro. Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche hanno effettuato i rilievi necessari all'interno della casa del giocatore alla ricerca di elementi utili alle indagini.