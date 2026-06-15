Ladri in casa di Kean a Firenze: bottino da oltre 300mila euro, rubati orologi di lusso
Paura per Moise Kean: l'attaccante della Nazionale italiana e della Fiorentina è stato vittima di un furto nella sua abitazione a Firenze. I ladri hanno preso di mira la sua casa nel quartiere di Campo di Marte e hanno rubato diversi orologi di lusso e altri oggetti preziosi. Stando a quanto riportato da Tgr Rai Toscana, una prima stima complessiva della refurtiva si aggira attorno ai 300mila euro. Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche hanno effettuato i rilievi necessari all'interno della casa del giocatore alla ricerca di elementi utili alle indagini.
Furto a casa di Kean: rubati oggetti preziosi, refurtiva attorno ai 300mila euro
Inoltre gli investigatori hanno già acquisito i filmati delle videocamere di videosorveglianza della zona per ricostruire i movimenti dei ladri. Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, i malviventi sarebbero entrati nell'abitazione di Kean passando dal retro dell'immobile per poi rubare alcuni oggetti preziosi del calciatore. In tutta questa situazione, attualmente Kean si trova all'estero dopo la fine della stagione con la Fiorentina e dunque non era presenta a casa durante il furto. Al suo rientro sarà ascoltato dalle forze dell'ordine per far capire meglio agli inquirenti l'inventario degli oggetti di lusso rubati e quantificare con precisione la refurtiva.