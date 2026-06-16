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martedì 16 giugno 2026
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Don Fabio Capello, il collezionista

Leggi il commento sulla straordinaria carriera dell'allenatore italiano, prossimo a spegnere 80 candeline
Roberto Beccantini
1 min
Tagsfabio capello

Più scacchista che sacchista, Fabio Capello da Pieris, Friuli estremo, è il compromesso storico che lega il calcio di terra al calcio delle nuvole, le lavagne agli algoritmi. Giovedì compie 80 anni, centrocampista dal carrello basso, la mascella volitiva e le visioni euclidee, allenatore alla Quinto Fabio Massimo: «che, temporeggiando (in latino, cunctando), ci ha restituito lo Stato». In un periodo di scrupoloso inve

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