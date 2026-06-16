L'aneddoto di Capello sulla Roma: "La verità? Mi proposi io. Gaucci mi diede il numero di Sensi in aeroporto"
A 25 anni dal trionfo del 2001, Fabio Capello racconta la verità sull'inizio della sua avventura come allenatore della Roma nell’intervista con il direttore Ivan Zazzaroni, nella nuova puntata del podcast "Tutto in piazza" disponibile nella versione integrale da domani alle 13 sul canale YouTube del Corriere dello Sport-Stadio.
Il tecnico che portò i giallorossi a diventare Campioni d’Italia per la terza volta nella storia del club svela un aneddoto: "La mia storia con i Sensi è molto bella. Trovo all'aeroporto il presidente Gaucci del Perugia che mi chiede 'Ah Fa, perché non vai alla Roma?' E io: 'Non so, non conosco nessuno, non ho nemmeno il numero di telefono'. E me lo dà lui. Così chiamai Sensi. Mi sono proposto io. Non ho un procuratore, non l'ho mai avuto. Ci siamo trovati il giorno dopo nel suo ufficio e abbiamo discusso in base a delle scelte che l'allenatore che mi precedeva voleva fare..."
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