L'aneddoto di Capello sulla Roma: "La verità? Mi proposi io. Gaucci mi diede il numero di Sensi in aeroporto"

Il tecnico che portò i giallorossi a diventare Campioni d’Italia per la terza volta nella storia del club svela un aneddoto: "La mia storia con i Sensi è molto bella. Trovo all'aeroporto il presidente Gaucci del Perugia che mi chiede 'Ah Fa, perché non vai alla Roma?' E io: 'Non so, non conosco nessuno, non ho nemmeno il numero di telefono'. E me lo dà lui. Così chiamai Sensi. Mi sono proposto io. Non ho un procuratore, non l'ho mai avuto. Ci siamo trovati il giorno dopo nel suo ufficio e abbiamo discusso in base a delle scelte che l'allenatore che mi precedeva voleva fare..."

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