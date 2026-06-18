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giovedì 18 giugno 2026
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Gravina, “testamento esclusivo” prima dell'addio alla Figc: “Io, bersaglio. Dalla politica potere a quelli sbagliati”. E su Mancini...

L'intervista all'ormai ex presidente della Federcalcio che si sbilancia sul possibile ritorno in azzurro dell'ex ct
Giorgio Marota
1 min
TagsgravinaIntervista

ROMA - Le foto di famiglia, i documenti personali e le medaglie sono già negli scatoloni. Altri cimeli Gabriele Gravina li ha donati al Museo del Calcio. L’ufficio al quinto piano del palazzo federale

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