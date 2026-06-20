Funerali Igor Protti: la commemorazione allo stadio Picchi di Livorno e poi a Rimini

Livorno si ferma. Non solo per salutare il campione, uno dei grandi artefici del giocatore manifesto del riscatto calcistico, e non solo di una città intera, riportata prima in B e poi, dopo 55 anni, in Serie A. Igor Protti non c’è più ed è tutta la città a fermarsi , proprio come accade quando si perde uno degli affetti più cari. Oggi Livorno lo farà anche formalmente e ufficialmente. Il sindaco Luca Salvetti ha dichiarato il lutto cittadino per tutta la giornata e alle 18 il feretro dell’ex bomber e capitano sarà portato allo stadio Armando Picchi così che tutti possano rendergli omaggio con l’ultimo saluto. L’auto entrerà dalla gradinata, farà il giro dello stadio, si fermerà sotto alla curva e alla tribuna. I tifosi, attesi a migliaia, potranno salutare il capitano dagli spalti. In campo i familiari, i compagni di squadra, anche i bambini della scuola calcio amaranto. I cancelli della curva nord e della tribuna saranno aperti a partire dalle 17 , un’ora prima del suo arrivo, proprio per permettere a chiunque vorràdi esserci."Seguendo la volontà di Igor apriremo lo stadio per l'ultimo saluto collettivo" ha detto il primo cittadino di Livorno Salvetti, che da giornalista Protti e il Livorno li ha raccontati per una vita e che del capitano amaranto era amico stretto. Nemmeno lui in queste ore riesce a ricacciare indietro il dolore: "Un dolore forte, di quelli che ti prendono il cuore e la testa e ti stringono alla gola, un dolore che devo raccontare da sindaco di una città che in Igor riconosce la persona che più di ogni altra ha saputo regalare gioie, orgoglio e affetto".

La città del Vernacoliere, la più sferzante e ironica della Toscana, ieri non rideva. La famiglia ha diffuso il dolcissimo e profondo messaggio del capitano, poi un via vai continuo nella stanza del commiato del cimitero Cecina. Alle 16 è arrivato anche Max Allegri. Tantissimi gli ex compagni, i tifosi e gli sportivi che hanno voluto salutarlo, anche pubblicamente. Per tutti valgano le parole dell’amico e ex compagno Cristiano Lucarelli: "È stato un esempio per il modo in cui ha affrontato la malattia ed è stato d’ insegnamento per tutti noi. Quando ha accompagnato sua figlia all’altare qualche settimana fa, è stato come se ci volesse dire che la vita va vissuta pienamente fino alla fine". Oggi intanto resteranno a mezz’asta le bandiere su tutti gli edifici comunali livornesi.

I tifosi del Livorno pronti ad omaggiare Protti

La Curva Nord “Fabio Bettinetti” ha chiesto a tutti di colorare di amaranto spalti e campo: "La Curva Nord, saputo dell'ufficialità del funerale ad Igor Protti, indiscusso eterno n.10, giocatore degno dell'appellativo di capo degli ultrà, chiama a raccolta tutti i tifosi di sangue amaranto oggi alle 17 allo stadio chiedendo a tutti di colorare di amaranto spalti e campo”. Questo l'appello del tifo organizzato in occasione dell'ultimo saluto a Igor Protti, dopo che in molti sono andati a rendergli omaggio anche alla sala del commiato del cimitero di Cecina.

L'addio anche a Rimini e poi a Bari

Dopo il giro di campo al Pecchi, come concordato con i familiari e come da sue volontà, la salma domani sarà a Rimini. Le ceneri saranno sparse in mare., Protti domenica sarà allo stadio Romeo Neri di Rimini. Il comune romagnolo fa sapere che lo stadio Romeo Neri dalle 17 alle 18 aprirà le sue porte "rispettando le volontà di Igor Protti, e in accordo con i suoi famigliari per offrire il saluto pubblico e il ringraziamento della comunità riminese al suo campione. La cerimonia, che vedrà la partecipazione della famiglia Protti, è aperta a tutta la cittadinanza". Lo rende noto l'Amministrazione della città in cui il giocatore, morto nella notte, era nato 58 anni fa e di cui ha vestito la maglia all'inizio della sua carriera calcistica. Il campione sarà cremato prima di raggiungere il San Nicola di Bari e poi tornare a casa.