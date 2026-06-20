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Il lungo addio a Protti, anche la Lazio a Livorno per commemorare Igor

Uno stadio pieno d'amore ricorda il bomber e l'uomo gentile, presente anche una delegazione del club biancoceleste con una maglia dedicata
1 min
TagsprottiLivornoLazio

Nel giorno del lungo addio tributato a Igor Protti in quella che era diventata la 'sua' Livorno, era attesa una rappresentanza delle squadre per le quali ha giocato, lasciando il segno, non solo in termini di gol, ma soprattutto sotto il profilo umano. Non poteva mancare allora la Lazio, la sua grande occasione, il sogno di Cragnotti di unire insieme i due capocannonieri della Serie A, Igor e Beppe Signori.

 

 

Una maglia biancoceleste personalizzata per l'ultimo saluto

Una delegazione della Lazio ha doverosamente partecipato al sentito saluto, prendendo parte alle commemorazioni con una maglia personalizzata. Protti non ebbe la fortuna sperata in biancoceleste, ma visse uno dei momenti più indimenticabili della sua carriera, come spesso ha avuto modo di raccontare, segnando a tempo scaduto il gol del pareggio nel derby capitolino e festeggiandolo con il suo irriverente trenino proprio sotto la Curva Sud romanista.

 

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