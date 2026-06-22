Elezioni Figc, come funziona e come si vota: ecco il regolamento

Sono 273 i dirigenti che oggi, dalle ore 11 in seconda convocazione, voteranno i consiglieri e il nuovo presidente della Figc all’Hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma. Ieri sera sono andati in scena gli ultimi incontri alla presenza dell’uno o dell’altro candidato. La preferenza si esprime a scrutinio segreto con voto elettronico.