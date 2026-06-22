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Elezioni Figc, come funziona e come si vota: ecco il regolamento

All'Hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma, 273 dirigenti decreteranno il nuovo capo del calcio italiano
Giorgio Marota
1 min
TagsElezionifigcmalagò

Sono 273 i dirigenti che oggi, dalle ore 11 in seconda convocazione, voteranno i consiglieri e il nuovo presidente della Figc all’Hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma. Ieri sera sono andati in scena gli ultimi incontri alla presenza dell’uno o dell’altro candidato. La preferenza si esprime a scrutinio segreto con voto elettronico.

Si punta ad un elezione al primo scrutinio

Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi. Con due soggetti in corsa, il nuovo capo del calcio verrà scelto quasi certamente già al primo scrutinio. Ai fini del calcolo delle maggioranze, il complesso dei voti (ponderati) spettanti ai delegati è pari a 516. In conformità all’art. 22 dello Statuto, l’assemblea è costituita in 2ª convocazione con la presenza di almeno il 35% dei delegati (96 votanti), cioè almeno un terzo della platea.

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