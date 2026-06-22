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lunedì 22 giugno 2026
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Tutto in Piazza, l'intervista di Zazzaroni a Sandro Pochesci

Tutto in Piazza, l'intervista di Zazzaroni a Sandro Pochesci

L'intervista del direttore del Corriere dello Sport-Stadio nel nuovo episodio del podcast, ora online
1 min

Nel terzo episodio di Tutto in Piazza il Direttore Ivan Zazzaroni intervista Sandro Pochesci, allenatore di ribellione. Una lucidissima analisi, idee di rottura e tante verità destinate a chi ama realmente il calcio. La nuova puntata è ora online sul canale YouTube del Corriere dello Sport-Stadio.

Pochesci: "Gli ex calciatori che parlano di allenatori sono arroganti"

In un estratto dell'intervista Pochesci spiega: "I calciatori che parlano, parlano… posso capire che parlano dei calciatori, ma quando parlano di monumenti del calcio, di allenatori, e non hai mai fatto una panchina. Mi riferisco a Cassano e anche ad Adani perché dicono anche cose fatte bene, ma non mi piace il loro modo e la loro arroganza. Le cose si possono dire anche con educazione, io posso dare un’opinione, ma non un giudizio. Ci sono modi e modi di dividere, a me non piace il loro linguaggio. Loro hanno anche una famiglia, io leggo i commenti e, credimi, i loro figli soffrono".

 

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