Tutto in Piazza, l'intervista di Zazzaroni a Sandro Pochesci

Pochesci: "Gli ex calciatori che parlano di allenatori sono arroganti"

In un estratto dell'intervista Pochesci spiega: "I calciatori che parlano, parlano… posso capire che parlano dei calciatori, ma quando parlano di monumenti del calcio, di allenatori, e non hai mai fatto una panchina. Mi riferisco a Cassano e anche ad Adani perché dicono anche cose fatte bene, ma non mi piace il loro modo e la loro arroganza. Le cose si possono dire anche con educazione, io posso dare un’opinione, ma non un giudizio. Ci sono modi e modi di dividere, a me non piace il loro linguaggio. Loro hanno anche una famiglia, io leggo i commenti e, credimi, i loro figli soffrono".