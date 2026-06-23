Carraro: "La mia verità su Calciopoli 20 anni dopo"

"Io avevo una responsabilità politica e sportiva - racconta Franco Carraro durante l'intervista -, ho pagato subito e sono andato via immediatamente. Io avevo avuto l'idea nel 2004 di cambiare Bergamo e Pairetto, i quali avevano fatto bene ma secondo me erano passati cinque anni e doveva cambiare. Ho fatto un errore, ho chiamato Collina, con l'impegno che l'incontro fosse assolutamente riservato, e gli ho detto 'smetta un anno prima, faccia il designatore, lei è uno che può benissimo arrivare a fare il presidente della Federazione'. Collina si vedeva che aveva la struttura di una persona operativa". Poi, però, arrivò il rifiuto da parte dell'arbitro: "Lui mi disse di no e anni dopo e purtroppo, l'ho saputo anni dopo, l'ha detto a Meani, la persona che si occupava degli arbitri per conto del Milan. Quando Bergamo e Pairetto, nell'autunno del 2004, l'hanno saputo io li ho lasciati e sostituiti comunque l'anno successivo. Ma ho sbagliato: dovevo mandarli via lo stesso senza Collina e mettere una persona anche meno prestigiosa, ma comunque cambiare". "Quando hanno saputo che la mia intenzione era sostituirli - conclude Carraro - hanno perso la testa e si sono appoggiati a Luciano Moggi, a cui piaceva moltissimo che la gente che il merito della vittoria della Juventus fosse più sua, delle sue capacità manovriere. La Juventus ha fatto degli errori che ha pagato caramente, ma che abbia vinto i campionati per Moggi e per gli arbitri questo non è vero". Questa e tante altre verità nell'intervista esclusiva sul canale YouTube del Corriere dello Sport-Stadio, disponibile da domani (24 giugno).

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