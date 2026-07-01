Figc, Simonelli e Calcagno i vicepresidenti di Malagò
Il numero uno della Serie A scelto come vicario
Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli è il nuovo vicepresidente vicario della Figc. La decisione è stata presa durante il consiglio federale in corso di svolgimento in Via Allegri, il primo presieduto da Giovanni Malagò dopo le elezioni del 22 giugno. Le due cariche vicepresidenziali, come da previsione, sono state assegnate una alla Serie A e l’altra all’Assocalciatori nella persona del suo presidente Umberto Calcagno. A e AIC sono state le due componenti che per prime si sono schierate a favore della candidatura di Malagò.
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