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Rastelli verso la panchina del Bari

Rastelli verso la panchina del Bari

Il tecnico corallino che riportò il Cagliari in A è il favorito a guidare il nuovo progetto affidato da Luigi De Laurentiis a PierPaolo Marino.
di Antonio Guido
1 min
Massimo Rastelli sembra aver vinto la corsa alla panchina del Bari. L'allenatore di Torre del Greco, 58 anni, ha legato il suo nome, soprattutto, alla promozione ottenuta in Serie A con il Cagliari undici anni fa. In panchina manca da tre stagioni, quando venne esonerato dall'Avellino e attendeva un'opportunità mai tanto importante come quella che sembrerebbe avergli offerto la società pugliese. Alla panchina dei galletti sono stati accostati anche Fabrizio Castori e Luca D'Angelo, soluzioni che tuttavia non hanno trovato conferme in queste settimane. Ora la svolta sembra vicina con un allenatore che proprio come il Bari non aspettava altro che una grande occasione di rilancio.

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