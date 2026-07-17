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Valentina non c'è più, il dolore dei Baldini

Valentina non c'è più, il dolore dei Baldini

Il ricordo del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Ivan Zazzaroni
1 min
TagsBaldini

Valentina Baldini non c'è più. Silvio, il papà, un caro amico, ne parlò così e per questo non riesco nemmeno immaginare il dolore della famiglia: "Mia figlia Valentina è una bimba, perché per me rimarrà sempre la mia bambina, disabile. Nel tempo poi ho capito che con la sua disabilità è una bambina di 4 anni nel corpo di una donna. Oggi vive la sua vita con serenità, non vuole lo specchio o il rossetto, non vuole essere vista come una bella ragazza, lei vive nel suo mondo con i suoi pensieri e i suoi svaghi. Vuole inseguire le formiche che camminano per terra oppure vuole i bicchierini degli yogurt e si diverte a tagliarli. il suo mondo è legato a queste sue sensazioni che la fanno star bene. I medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e trovarla morta mi angosciava. Tutt'oggi dormiamo sempre insieme, abbiamo un letto matrimoniale un po' più grande e dormiamo sempre noi tre". Aveva trent'anni ma non l'ha mai saputo.

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