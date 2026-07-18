Ct azzurro, quando i giornalisti tifano

Non abbiamo fatto i giornalisti, ma i tifosi. Pro e contro. Malagó aveva scelto Mancini ma non andava bene ai club che spingevano Conte, sostenuti dai loro giornali. Poi è stata la volta dell'illusione Guardiola, tanto fumo negli occhi, mai cercato; nel frattempo si sono moltiplicate le candidature di carta e da social orecchianti: Pioli, Montella, Ranieri, Palladino, ottimi professionisti mai chiamati. L'ingresso di Maldini e Leonardo, spinti dalla Lega e da un club, e la loro preferenza per Pirlo hanno messo in crisi Malagò: siamo così arrivati a quasi un mese per individuare il ct, il ruolo meno importante per questo calcio in crisi. Potrà Malagò andare contro il duo e portare Mancini? E, nel caso, come reagirebbe la coppia? Povera Italia...

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