Maradona con la maglia di Baresi: il video è virale

Correva la stagione '89-'90 e il Napoli strapazzava all'allora San Paolo il Milan di Sacchi per 3-0. Era la stagione che avrebbe portato al secondo scudetto partenopeo e un Diego Armando Maradona incredibilmente criticato, reagì con due assit per Carnevale, prima di un autografo d'autore, con lo scavetto che avrebbe chiuso la partita. Al termine della quale, il Pibe de Oro si presentò alle telecamere in maglia rossonera .

Lo scambio di maglie con Baresi: "Il massimo come difensore"

La maglia del Milan indossata da Maradona era quella di Franco Baresi e il video di quel post-partita, sgranato e poco moderno, immortalò il rispetto tra due grandi campioni, raccontando una storia di calcio di quelle che ormai non si scrivono quasi più: "Questa maglia che indosso - disse il Pibe de Oro - è quella di un grande campione, il massimo come difensore. Penso sarà un ricordo che porterò con me per tutta la vita".

De Laurentiiis e il Napoli si accodano: "Addio alla leggenda rossonera"

A fare da eco al video di Maradona, diventato virale, arriva il comunicato del Napoli, firmato in prima persona da un commosso Aurelio De Laurentiis: "Il presidente, il mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera e leggenda del Milan e dell'intero panorama calcistico italiano. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di tutto il club azzurro".